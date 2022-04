''Automatic for the People'' l’album 5 étoiles de R.E.M.

Le 8e album studio du groupe de rock alternatif américain, édité par Warner Bros. Records, sort le 5 octobre 1992.

Dans la continuité du mythique ''Out of Time'', ''Automatic for the People'' est l’un des meilleurs LP de la carrière de R.E.M.. Essentiellement acoustique, il s’agit là du dernier disque réellement pop du groupe. Plutôt intimiste et sombre, il nous propose de superbes titres tels que la ballade "Everybody Hurts", qui va propulser l’album au sommet des charts américains, le très nostalgique "Nightswimming", "Drive", ou encore "Man on the Moon", hommage au regretté comédien américain Andy Kaufman. Enregistrés entre La Nouvelle Orléans et Miami, certains morceaux sont mixés avec des arrangements de cordes signés John Paul Jones, l’ancien bassiste de Led Zeppelin. L’intitulé de la pochette ''Automatic for the Pepole'' fait référence au slogan d’un restaurant d’Athens très apprécié par Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills et Bill Berry. L’album se vendra à plus de 15 millions d’exemplaires.