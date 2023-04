AutoGPT, la suite logique de ChatGPT

Comme ça marche? Donnez-lui une mission: imaginer une nouvelle start-up, par exemple. Listez 5 objectifs, et c'est parti. AutoGPT va travailler seul, étape par étape, sans intervention humaine. "Son originalité, c'est d'interroger à votre place ChatGPT", explique Yves Deville, professeur à l'UCLouvain, expert en intelligence artificielle. "Il va scénariser un ensemble de questions à poser à ChatGPT, il va interroger Internet, et ensuite il va assembler et structurer les réponses pour résoudre un problème complexe. C'est donc un outil parmi d'autres qui propose une couche supplémentaire au-dessus de ChatGPT. Ce n'est pas qu'une "simple" conversation avec un robot."