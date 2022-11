Autoconstruction : comment isoler soi-même sa toiture pour alléger ses factures ?

Avant de vous lancer dans votre isolation, munissez-vous du matériel suivant :

Une scie électroportative ou une scie manuelle

Une agrafeuse pneumatique ou une agrafeuse manuelle pour fixer le frein-vapeur

Un mètre

Un crayon

Un cutter

Une visseuse pour installer les expanders

"Chez la plupart des propriétaires des maisons actuelles en rénovation, nous n'avons pas assez de hauteur par l'intérieur pour isoler de façon performante, donc on doit trouver des solutions pour pouvoir mettre plus d'isolants", spécifie Lionel Lacroix, technicien chez Ecobati. Les expanders (des poutres en T, NDRL) vont permettre de gagner de l'espace pour isoler et créer une surface régulière. Une fois les expanders ajustés à la bonne taille, ils se fixent contre les chevrons (des pièces en bois de la charpente assez longues, NDRL) et doivent être placés de chaque côté de la partie à isoler.