Auto-écoles : expiration du permis provisoire en mars, de nombreux bouchons pour suivre des cours

Si pour le mois de décembre il est trop tard, il reste à nos futurs conducteurs jusqu’au mois de mars pour passer l’examen et obtenir le permis définitif. Après cette période, le document sera périmé. Les retardataires mettent la pression. Pour le directeur de l’auto-école Bara, David Baratucci, c’est ce qui explique l’afflux de demandes.

Les auto-écoles n’arrivent pas à suivre la demande des élèves

Pour lui, il ne faut pas blâmer les centres d’apprentissage pour l’organisation des plannings, mais bien la négligence des personnes concernées :"Beaucoup d’élèves se disent qu’ils vont attendre et maintenant qu’ils arrivent à la fin des prolongations de leur permis provisoire, ils se rendent compte qu’ils doivent passer leur examen. Mais ce n’est plus possible pour le mois de mars !, avant d’ajouter avec amertume : Les personnes concernées ont trop traîné et ont voulu profiter du système trop longtemps".

Pour un instructeur auto-école à la retraite depuis peu, le problème relève surtout et avant tout d’une pénurie d’instructeurs auto-école : "Les auto-écoles n’arrivent pas à suivre la demande des élèves en ce qui concerne les heures obligatoires à prester avant de pouvoir participer à l’examen pratique". Dans les centres d’apprentissage, le nombre d’heures varie en fonction de la demande. Les 6 heures sont obligatoires pour les élèves qui ont échoué deux fois de suite à l’examen pratique et qui veulent à nouveau s’y présenter.

Les 20 heures pour les personnes qui prétendent à l’obtention d’un permis provisoire sans guide et les 30 heures pour les personnes qui souhaitent accéder au permis définitif le plus rapidement possible, cette filière s’appelle d’ailleurs "accès direct". Elle dispense d’un stage, des rendez-vous pédagogiques pour l’élève et ses guides et de la tenue d’un "road book".