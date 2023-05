Autisme et grande dépendance : 100 nouvelles places en Wallonie

En Wallonie, plus de 540 services encadrent, hébergent et aident quotidiennement environ 21.000 personnes en situation de handicap. Une offre importante qui ne répond pourtant pas aux besoins des familles. Le gouvernement régional estime qu’aujourd’hui, 240 personnes requièrent et attendent un accompagnement d’urgence.

"Nous sommes obligés de refuser des demandes chaque jour parce que nous manquons de places d'accueil, ce qui plonge les familles dans de grandes difficultés", confirme Fabian Hooft, directeur de L’asbl Les Anémones. Cette institution de Grez-Doiceau héberge actuellement 55 personnes dans des services résidentiels.

230 places prioritaires ont été créées depuis le début de la législature en Wallonie. Et 100 autres vont l’être prochainement. L’exécutif régional a prévu pour cela un budget de 2,5 millions d’euros en 2023.

Cette centaine de nouvelles places sera destinée à des personnes en grande dépendance, qui ont un trouble du spectre de l’autisme ou présentant un " double diagnostic " (une déficience intellectuelle cumulée avec des troubles graves du comportement ou un trouble psychiatrique).

"C’est une excellente nouvelle pour tout le secteur", se réjouit Fabian Hooft. Les Anémones ont lancé un projet de création de 10 nouvelles places d’accueil, et espère bénéficier d’une part de ces subventions pour le concrétiser.