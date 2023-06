Auteur de "Hanging on The Telephone", popularisé par Blondie, Jack Lee est décédé

Lee s'est souvenu avoir entendu parler de l'intérêt de Debbie Harry pour la chanson lors d'une interview accordée à Mojo en 2007 : "Je me souviens parfaitement de ce jour. C'était un vendredi. Ils allaient nous couper l'électricité à six heures, le téléphone aussi". Il a ajouté que la chanson était si entraînante que peu de gens pouvaient y résister. "Même les gens qui me détestaient - et ils étaient nombreux - devaient admettre qu'elle était géniale", a-t-il déclaré.

Jack Lee a ensuite écrit des chansons telles que "Come Back And Stay", qui est devenue un succès pour le musicien anglais Paul Young en 1983, et "You Are My Lover", que Suzi Quatro a enregistrée en 1979.