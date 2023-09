Auteur d'une bourde, Maxime Dupé mis sous pression par l'arrivée de Kasper Schmeichel? "Je ne veux pas en parler"

Anderlecht a ramené un point un peu miraculeux de son déplacement à Courtrai ce dimanche dans la cadre de la 7e journée de Pro League. Les Mauves se sont notamment mis en difficulté par deux bourdes qui se sont payées cash et une exclusion.

La deuxième bourde est arrivée des pieds de Maxime Dupé, qui a mal relancé, laissant la balle à Courtrai, qui a profité de l'action pour obtenir un penalty et l'exclusion de Zeno Debast.

Le gardien titulaire anderlechtois Maxime Dupé, ne s'est pas caché et est venu à l'interview en fin de match. Il souligne tout d'abord le point obtenu à la 97e minute de jeu, sur un tir croisé d'Anders Dreyer. "C'est un moindre mal" explique-t-il au micro de la Pro League. "C'est vrai que nous sommes supérieurs en première période mais je fais une erreur sur le 2e but. Heureusement on a un bon groupe et on n'a pas lâché. On revient avec un point."

La bourde, il sait très bien que c'est la sienne. Il l'explique. "C'est un erreur de ma part. Je suis responsable. Je fais une mauvaise passe à Jan [Vertonghen] et en plus on perd Zeno [Debast, exclu pour avoir touché volontairement le ballon de la main]. Je ne me cache pas, je suis responsable. Mais je remercie les gars car on n'e pas abandonné par la suite et on ramène un point."

On le sait, la volonté de Brian Riemer est de construire le jeu depuis sa défense. Interdiction donc pour le gardien de dégager n'importe où et c'est en voulant passer la balle à son défenseur, sous pression courtraisienne, qu'est intervenue l'erreur de Maxime Dupé. "C'est notre philosophie" explique le gardien bruxellois. "On ne se cache pas. Depuis le début de l'année on essaye de jouer de derrière. Peut-être des fois un peu trop... Il faut trouver le juste milieu, le bon équilibre entre le risque et ne pas prendre de but."

Cette bourde, elle arrive au plus mauvais pour le gardien français. Transféré pour être le portier numéro 1, il a été mis sous pression par l'arrivée de Kasper Schmeichel en fin de mercato. Un pression dont n'avait pas spécialement besoin le Français et que le coach Brian Riemer n'a pas voulu évacuer en spécifiant que le meilleur gardien jouerait.

Est-ce que ce transfert et le discours de son coach ont fait gamberger l'actuel gardien mauve? "Je préfère ne pas en parler. Je ne veux pas en parler" évacue Maxime Dupé.