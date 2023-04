Auteur d’un assist diabolique, Leandro Trossard contribue à l’importante victoire d’Arsenal contre Leeds, Castagne à l'assist

Sous pression suite à la victoire probante de Manchester City contre Liverpool plus tôt dans la journée, Arsenal n’a pas tremblé puisque les Gunners se sont tranquillement imposés face à Leeds (4-1).

Une victoire, sans discussion, face au 16e de Premier League, qui porte le sceau de Gabriel Jesus, auteur d’un doublé. Après son but d’ouverture à la demi-heure sur pénalty, le Brésilien a attendu que Ben White ne fasse le break, pour définitivement mettre fin au suspense en plantant le 3-0 avant l’heure de jeu.

Un but que l’ancien Cityzen doit en grande partie à Leandro Trossard, le Belge ayant fait l’essentiel du travail tout seul avant de servir, à l’instinct, son coéquipier sur un plateau dans la surface. 8e assist, déjà, pour Trossard depuis son arrivée à Arsenal en janvier. Le Diable en profite pour oublier son rassemblement en demi-teinte avec la sélection belge. Peut-être trop confiants et sûrs de leurs forces, les Gunners, eux, ont laissé filer leur clean-sheet en fin de match, en concédant un but de Rasmus Kristensen à la 75e minute. Mais ils finalement repris trois buts d’avance, Granit Xhaka fructifiant un ballon chirurgical de Martin Odegaard.

Les Gunners profitent de cette victoire précieuse pour reprendre un peu d’avance sur City. Avec 72 points (et un match de plus), Arsenal possède 8 unités de plus que les Mancuniens.

De son côté, Timothy Castagne a délivré une passe décisive pour Leicester City face à Crystal Palace. Celle-ci a finalement été inutile puisque l'équipe d'Albert Sambi Lokonga, réserviste, a gagné 2-1. Les Foxes glissent à la 18e position, le premier siège éjectable en fin de saison. Wout Faes a disputé tout le match.