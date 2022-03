Autant en emporte Scarlett

François-Guillaume Lorrain est écrivain et critique de cinéma pour l’hebdomadaire français ‘Le Point’. Il s’attaque au monument du cinéma ‘Autant en emporte le vent’. Le plus grand film de tous les temps, selon les Américains. Huit oscars, un succès intemporel. Et pourtant, la genèse du film a été longue et très difficile, manquant plus d’une fois le naufrage. C’est ce que François-Guillaume Lorrain relate au travers de son livre ‘Scarlett’, un roman ultra-documenté sur les années qui ont précédé le tournage. Une plongée dans l’univers d’Hollywood des années trente.