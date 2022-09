Australie : une famille reçoit par erreur 10,4 millions de dollars de Crypto.com et dépense presque tout

Une femme en Australie a reçu accidentellement 10,4 millions de dollars au lieu d’un remboursement de 100 dollars d’un site de cryptomonnaies et s’est empressée de tout dépenser… Elle doit maintenant tout rembourser !

Le rêve de nombreuses personnes : on se réveille un matin et notre compte en banque affiche beaucoup plus de zéros que la veille. C’est ce qu’a vécu Manivel Thevamanogari qui devait recevoir un remboursement de 100 dollars (australiens) mais, suite à une erreur d’encodage, s’est retrouvé avec un virement de 10.474.143 $ à son nom.

Comme l’explique le dailymail, l’habitante de Melbourne n’a pas pensé à prévenir qui que ce soit en voyant cette erreur manifeste mais en a profité pour distribuer une partie de la somme à sa famille (430.000 dollars pour sa fille) et s’est fait un petit plaisir en achetant un manoir de 4 chambres dans la banlieue de Melbourne pour la modique somme de 1,35 million de dollars.

Cependant, la plate-forme d’échange de cryptomonnaie Crypto.com s’est rendu compte de son erreur, datant de mai de l’année dernière, en faisant son bilan comptable en décembre. En février 2022, la société a entamé une procédure judiciaire pour geler les actifs de Manivel mais il était trop tard, en plus de ses achats, elle avait transféré 10,1 millions de dollars sur un autre compte.

Dernier rebondissement, le vendredi 26 août, la Cour suprême de Victoria s’est prononcée en faveur de Crypto.com. Le juge a ordonné à Manivel de rembourser le coût total de la maison, plus les intérêts, explique The Guardian. La suite du procès concernant les autres sommes dépensées se tiendra en octobre…