Australie : recherches terrestres et aériennes pour Céline Cremer, la Belge portée disparue en Tasmanie

La police australienne poursuivait ses recherches terrestres et aériennes mercredi pour retrouver Céline Cremer, une Liégeoise qui voyageait en Tasmanie et n’a plus été aperçue depuis le 17 juin dernier. Celle-ci visitait en voiture ce territoire insulaire au sud du pays.

La police locale a émis un avis de recherche mardi faisant part de préoccupations pour la santé de la jeune fille qui n’avait plus eu de contact avec ses proches depuis le 12 juin. La police annonce désormais que la voyageuse a été aperçue dans la bourgade de Waratah, à environ 4h30 de route de la capitale de la Tasmanie, le 17 juin dernier.

Dans cette nouvelle communication diffusée mercredi, la police locale précise encore que des équipes de recherches, un drone et un hélicoptère scrutent la zone près d’un chemin de randonnée, Philosopher Falls Track, au nord-ouest de la Tasmanie.