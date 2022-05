Australie : Peter Dutton élu chef de l'opposition conservatrice

L'ancien ministre de la Défense Peter Dutton, un tenant de la ligne dure chez les conservateurs, a été élu lundi nouveau chef du Parti libéral australien, passé dans l'opposition après sa déroute aux élections législatives du 21 mai face au Parti travailliste.

M. Dutton, qui ne faisait face à aucun rival pour prendre la direction du parti, a promis de remettre ce dernier en selle pour les prochaines élections en 2025, et de préparer un plan pour "nettoyer l'inévitable désordre que laisseront les travaillistes".

Avant cela, cet ancien policier très marqué à droite et adepte des déclarations musclées aura surtout pour tâche de restaurer l'unité au sein du Parti libéral. Une formation profondément divisée entre modérés et conservateurs purs et durs, la principale pomme de discorde étant la politique à adopter en matière de changement climatique.