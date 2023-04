Australie : ordre d’évacuer à l’approche du cyclone tropical Ilsa

Les autorités de l’ouest de l’Australie ont émis jeudi une "alerte rouge" et ordonné des évacuations à l’approche d’un cyclone tropical, dont les vents violents font craindre d’importants dommages humains et matériels. Les prévisionnistes estiment que cette tempête de catégorie 4 pourrait provoquer des rafales atteignant 315 km/h, ce qui en ferait l’un des cyclones les plus puissants à frapper le pays depuis dix ans.

Le cyclone Ilsa devrait toucher vendredi matin, entre les villes côtières de Broome et Port Hedland (nord-est), à environ 17 heures de route au nord de Perth, la capitale de l’Etat d’Australie-Occidentale.