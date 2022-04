Australie : nouvelles inondations, une partie de la métropole de Sydney évacuée

Les autorités australiennes ont ordonné à la population d’évacuer jeudi suite à de fortes pluies à Sydney qui ont provoqué des crues, menaçant les habitations et inondant les routes.

Les habitants des quartiers de Chipping Norton et de Woronora, dans le sud-ouest et le sud de la ville, ont reçu l’ordre d’évacuer jeudi après-midi, tandis que le niveau des rivières montait sous le regard de résidents nerveux. "Nous avons vu des rafales de pluie exceptionnellement fortes et soudaines qui ont provoqué de brusques et importantes crues dans certaines parties de l’Illawarra", a déclaré Daniel Austin, commissaire adjoint du service d’urgence de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale. "Nous demandons à la communauté de continuer à être vigilante. Il s’agit d’une situation très dynamique. Ces événements évoluent à une vitesse exceptionnelle."