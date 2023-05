Australie : les grands feux de 2019-2020 ont alimenté le phénomène météo La Nina

Les aérosols formés par leurs émissions ont éclairci la couverture nuageuse sur l'hémisphère sud, particulièrement au large du Pérou, ce qui a refroidi et asséché l'air dans la région. Cela a eu pour effet de décaler la zone où les vents (alizés) sud et nord se rencontrent. Résultat: un refroidissement durant plusieurs années de l'océan Pacifique sud, où La Nina se forme, explique le communiqué du National Center for Atmospheric Research (NCAR), auquel les auteurs de l'étude sont affiliés. Selon John Fasullo, ces travaux aident à expliquer certaines interrogations sur la formation de l'épisode La Nina qui vient de s'achever. Celui-ci était inhabituel car il n'a pas suivi un fort épisode El Nino, son pendant qui a lui tendance à faire grimper les températures - et qui a de fortes probabilités de se former cette année.