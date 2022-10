Australie : les baobabs sculptés, précieuses traces du passé aborigène, menacés de disparition

Avec leur carrure reconnaissable entre mille, les baobabs se faisaient donc déjà remarquer par les Aborigènes d’il y a plusieurs siècles. Des fragments d’objets en pierre, retrouvés aux pieds des géants, confirment que les alentours des arbres étaient aussi des lieux de vie, où les Aborigènes venaient camper et méditer. Les baobabs et leurs branchages leur offraient abri et protection dans un paysage aride et peu hospitalier.