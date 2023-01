Australie : les autorités recherchent une capsule dangereusement radioactive

D’importantes actions de recherche étaient menées, en Australie-occidentale, afin de retrouver une capsule minuscule, dangereusement radioactive, tombée d’un camion quelque part le long d’une route de 1400 kilomètres reliant la région de Pilbara à Perth.

L’autorité de surveillance nucléaire du pays, Arpansa, a dépêché sur place une équipe munie d’équipements de détection spécialisés. La capsule couleur argent de 8 mm sur 6 mm, utilisée lors d’opérations minières, contient une substance radioactive, le Césium-137, selon le ministère de la Santé d’Australie-Occidentale. Les services de secours ont précisé qu’elle avait été perdue durant son transport en camion entre une mine proche de la ville reculée de Newman et les banlieues nord de Perth, soit sur une distance d’environ 1400 kilomètres.

La capsule radioactive, qui fait partie d’une jauge utilisée dans l’industrie minière pour mesurer la densité du minerai de fer, a été transportée par un contractuel certifié du géant minier anglo-australien Rio Tinto. Ce dernier a présenté lundi ses excuses. "Nous reconnaissons que cette situation est clairement très préoccupante et nous sommes désolés de l’inquiétude qu’elle a suscitée dans la communauté d’Australie-Occidentale", a déclaré dans un communiqué Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore. "Nous avons lancé notre propre enquête pour comprendre comment la capsule a pu être perdue", a-t-il ajouté. Les autorités ont mis en garde la population contre des risques de brûlures et d’irradiation aiguë en cas de contact direct avec l’objet et recommandent donc vivement à toute personne qui retrouverait l’objet en question de rester à au moins cinq mètres de distances de celui-ci. Les recherches pourraient prendre des semaines.