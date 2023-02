Australie : les autorités ont retrouvé la capsule radioactive potentiellement dangereuse

Une capsule radioactive potentiellement dangereuse a été retrouvée en Australie où elle était recherchée depuis mi-janvier après avoir été perdue lors de son transport en camion en provenance d’une mine, ont annoncé mercredi les autorités.

La capsule couleur argent de 8 mm sur 6 mm, utilisée lors d’opérations minières, contient une substance radioactive, le Césium-137. Elle était tombée d’un camion quelque part le long d’une route de 1400 kilomètres entre une mine proche de la ville reculée de Newman et les banlieues nord de Perth. Les autorités avaient mis en garde la population contre des risques de brûlures et d’irradiation aiguë en cas de contact direct avec l’objet et avaient donc vivement recommandé à toute personne qui retrouverait l’objet en question de rester à au moins cinq mètres de distances de celui-ci. "C’est une bonne chose. Comme je l’ai dit, c’est certainement une aiguille dans une botte de foin qui a été retrouvée et je pense que les habitants d’Australie-Occidentale pourront mieux dormir ce soir", a déclaré à la presse Steve Dawson, responsable des services d’urgence dans cet Etat australien.