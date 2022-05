Australie : le futur Premier ministre Anthony Albanese veut réparer l’image climatique du pays

Le travailliste Anthony Albanese, qui s’apprête à devenir Premier ministre de l’Australie après sa victoire aux législatives, a promis dimanche de réparer l’image de son pays, largement considéré à l’étranger comme à la traîne de la lutte contre le changement climatique.

"Je veux vraiment changer le pays", a déclaré M. Albanese, qui doit prendre ses fonctions lundi et s’envoler peu après pour Tokyo. Il y participera mardi au sommet du Quad (Etats-Unis, Japon, Inde, Australie), et rencontrera séparément ses homologues indien Narendra Modi et japonais Fumio Kishida, ainsi que le président américain Joe Biden.

"Cela nous permet de faire savoir au monde qu’il y a un changement de gouvernement", a-t-il déclaré aux journalistes. "Il y aura quelques changements dans la politique, en particulier en ce qui concerne le changement climatique et notre engagement envers le monde sur ces questions", a-t-il ajouté.