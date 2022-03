Australie : la Grande Barrière de Corail victime une nouvelle fois d’un blanchissement "généralisé"

Au cours de la semaine, les températures de la mer dans l’ensemble du parc marin se situaient entre 0,5 et deux degrés Celsius au-dessus de la moyenne, tandis que l’extrême nord et les zones côtières ont enregistré des températures entre deux et quatre degrés au-dessus de la moyenne.

L’autorité a indiqué qu’une "mortalité précoce" avait été signalée "là où le stress thermique a été le plus important".

Ce constat intervient au moment où l’Unesco va procéder à une inspection du site, pour vérifier son état de santé.

Si les résultats de la mission, qui doivent être présentés en juin 2022 au Comité du patrimoine mondial, s’avèrent négatifs, la Grande barrière pourrait rejoindre la liste des sites en péril, a avancé l’Unesco.