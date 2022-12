Australie : des ONG dénoncent les 15 ans de prison infligés à une écologiste pour un blocage de la circulation de 25 minutes

Plus d’une centaine de groupes de défense des droits humains et de militants de renom en Australie ont dénoncé lundi les lois anti-manifestation "scandaleuses" et "répressives" mises en œuvre pour emprisonner pendant 15 mois une activiste pour le climat qui bloquait la circulation.

Déplorant une "répression croissante", des groupes allant d’Amnesty International à des syndicats de travailleurs ont signé une lettre ouverte pour dire "non" à "l’emprisonnement de militants pacifiques pour le climat" et demander une réforme.

Cette lettre a été motivée par la condamnation début décembre de Deanna "Violet" Coco, 32 ans, à la suite d’une manifestation sur le pont du port de Sydney.