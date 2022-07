Australie : des milliers d'habitants appelés à évacuer face aux inondations à Sydney

Des milliers d'habitants de Sydney ont été appelés lundi à évacuer leurs foyers, au troisième jour de pluies torrentielles, les rivières en crue ayant submergé des pans entiers de terrain et des torrents d'eau s'étant échappés du principal barrage de la plus grande métropole d'Australie.

"Nous avons vu les rivières monter rapidement, beaucoup plus vite que prévu", a commenté le responsable des services d'urgence de l'État Ashley Sullivan à la chaîne nationale ABC.

Environs 32.000 personnes ont reçu un ordre ou un avertissement d'évacuation dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, a-t-il déclaré.

Le dérèglement climatique

L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.

Dans certaines régions, les eaux pourraient dépasser les niveaux atteints lors des inondations meurtrières survenues sur la côte est les deux dernières années, a indiqué Ashley Sullivan.