Australie – Angleterre : les Matildas peuvent-elles créer l’exploit à domicile ? (Direct vidéo 11h50)

L’Australie peut-elle vraiment disputer la toute première finale de son histoire en Coupe du monde ? Les Matildas, qui jouent à domicile rappelons-le, auront fort à faire face à l’Angleterre en demi-finale. Mais surmotivées par un public qui répond en masse depuis le début de ce Mondial, les Australiennes semblent capables de tout.

Depuis les sorties prématurées de la plupart des favorites, l’Angleterre est sans doute la nation sur laquelle la plupart des observateurs misent. Les championnes d’Europe en titre sont venues dans ce Mondial avec une seule ambition, le gagner. Elles ont réalisé le sans-faute jusque-là avec tout de même une grosse frayeur en huitièmes face au Nigéria face auquel elles ont dû aller aux tirs au but (réduites à dix à la 87e suite à l’exclusion de Lauren James). Après une victoire sans trembler en quart de finale contre la Colombie, c’est pleines de confiance qu’elles affrontent cette rencontre.

L’Australie, quant à elle, va de surprise en surprise et après avoir remporté deux de ses trois rencontres en phase de poules, elle a éliminé le Danemark et la France. Pas favorites contre les Bleues, elles sont parvenues à s’extirper d’une séance de tirs au but totalement incroyable avec plus de 20 tirs bottés. Tout semble s’aligner parfaitement pour les Matildas jusque-là. De là à espérer disputer une toute première finale de Coupe du monde dans leur mondial ? Il n’y a qu’un petit pas. Qu’elles franchiront peut-être ce mercredi.

La rencontre est à suivre dès 12 heures sur Tipik et sur Auvio.