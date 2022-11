Australie : 2500 personnes posent nues sur la plage contre le cancer de la peau

Environ 2500 personnes se sont rassemblées nues samedi sur une célèbre plage de Sydney, en Australie, dans le cadre d’une installation artistique destinée à sensibiliser le public sur le cancer de la peau.

Bondi Beach est devenue, à l’aube, une plage nudiste quand les 2500 volontaires de tous âges et dans le plus simple appareil ont posé pour le photographe américain Spencer Tunick, qui leur lançait ses instructions par haut-parleur depuis une plateforme surélevée.

Cet événement baptisé "Strip Off for Skin Cancer" ("Déshabillez-vous pour le cancer de la peau") était organisé en collaboration avec une association encourageant les Australiens à se faire régulièrement examiner par un dermatologue.

Le nombre de participants équivaut grosso modo à celui des Australiens qui meurent chaque année d’un cancer de la peau.

"J’ai passé la moitié de ma vie au soleil et on m’a retiré deux mélanomes malins du dos", a raconté à l’AFP un des volontaires, Bruce Fasher, 77 ans. "J’ai pensé que c’était une bonne cause, et j’aime enlever mes vêtements à Bondi Beach", a-t-il ajouté.

Spencer Tunick est connu pour ses strip-teases massifs organisés dans des lieux très connus à travers le monde. Il a notamment déshabillé plus de 5000 personnes devant l’Opéra de Sydney en 2010, et 18.000 personnes – son record – sur le Zocalo à Mexico en 2007.