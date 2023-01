Australian Open : Rafael Nadal perd un set mais se qualifie pour le 2e tour

Rafael Nadal a réussi son entrée en matière à l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de tennis de la saison. L’Espagnol (ATP 2) a perdu un set, mais il s’est bien qualifié pour le 2e tour en écartant le Britannique Jack Draper (ATP 38) sur le score de 7/5, 2/6, 6/4 et 6/1.

"Si on prend en compte tout ce que j'ai traversé ces six derniers mois, c'est un très bon début de tournoi. Je pense que cette victoire va m'aider pour la suite", a souligné Nadal qui avait jusque-là perdu six de ses sept derniers matchs. Il s’agit donc de la première victoire de Rafa cette année. Fin décembre et début janvier, il avait signé deux défaites en deux matches (contre Cameron Norrie et Alex De Minaur) à la United Cup.

Son prochain adversaire sera Mackenzie McDonald (USA, ATP 65), vainqueur du duel 100% américain face à Brandon Nakashima (USA, ATP 49) au terme d’une grosse bataille en cinq sets : 7/6, 7/6, 1/6, 6/7 et 6/4 (04h09 de jeu).