Australian Open : Osaka, Barty, Krejcikova et Badosa au troisième tour sans trembler

La N.1 mondiale, Ashleigh Barty, s’est une nouvelle fois montrée expéditive mercredi à l’Open d’Australie. L’Australienne a écarté l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 142), issue des qualifications, 6-1, 6-1 en 52 minutes.

Barty n’était restée sur le court que 54 minutes lors du premier tour, remporté 6-0, 6-1 contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 119).

Lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), Barty court après son premier titre majeur en Australie. Elle y avait atteint les demi-finales en 2020 et avait perdu en quarts en 2021.

Elle passera un premier test au troisième tour (16e de finale) face à l’Italienne Camila Giorgi, 33e mondiale, victorieuse 6-2, 7-6 (7/2) de la Tchèque Tereza Martincova (WTA 47).

Paula Badosa, 6e mondiale et tête de série N.8, ne s’est pas non plus attardée sur le court. L’Espagnole, victorieuse à Sydney juste avant l’Open d’Australie, a dominé l’Italienne Martina Trevisan (WTA 111), issue des qualifications, 6-0, 6-3 en 1 heure et 11 minutes.

Au prochain tour, Badosa affrontera l’Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 66), qui a éliminé l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 35/N.32) 7-6 (7/5), 6-3.

Le début de journée à Melbourne a aussi vu les qualifications d’Elina Svitolina (WTA 17/N.15), qui a vu la Française Harmony Tan (WTA 107) abandonner alors que le score était de 6-3, 5-7, 5-1 pour l’Ukrainienne, de la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 25/N.24), victorieuse 6-1, 6-2 de la Suissesse Jil Teichmann (WTA 34), de l’Américaine Amanda Anisimova (WTA 60), qui a pris la mesure 6-2, 7-5 de la Suissesse Belinda Bencic (WTA 22/N.22), de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 27), venue à bout 4-6, 6-2, 6-4 de l’Américaine Alison Riske (WTA 46), et de l’Américaine Jessica Pegula (WTA 21/N.21), qui a remporté le duel contre sa compatriote Bernarda Pera (WTA 105) sur un double 6-4.