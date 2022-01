Australian Open : La Belge Zanevska, gênée par son mollet, ne s’est pas entraînée avant de défier Parrizas Diaz

Il s’agira de la troisième confrontation entre Maryna Zanevska et Nuria Parrizas Diaz. La native d’Odessa, en Ukraine, a toujours battu l’Espagnole, la dernière fois en juillet 2021, sur la terre battue de Gdynia, en Pologne, en route vers son tout premier titre dans un tournoi WTA et une place dans le Top 100 mondial.

"On connaît plutôt bien l’adversaire, vu que Maryna l’a encore battue l’an dernier en Pologne", a poursuivi le Bruxellois, de 34 ans. "Maintenant, c’était sur terre battue et, ce qui est assez paradoxal, c’est que Parrizas n’a pas du tout un jeu typique espagnol, dans la mesure où elle frappe à plat, ultra-tendu, des deux côtés. Son tennis sur dur fait beaucoup plus mal et c’est donc plus compliqué de l’affronter ici. Maintenant, grâce au forfait de Jabeur (NdlR : 10e mondiale, blessée au dos), c’est un bon tirage. Il y a une carte à jouer. Simplement, il faudra sans doute adapter le plan de jeu à ses capacités du jour avec son mollet et faire en sorte de raccourcir les échanges le plus possible."