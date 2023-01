Australian Open : Goffin face à un qualifié français, des gagnantes de Grand Chelem pour les Belges

Les Belges sont fixés sur le nom de leur adversaire au premier tour de l’Open d’Australie. David Goffin (ATP 53) croisera la route d’un joueur issu des qualifications avant de potentiellement jouer contre Alexander Zverev. Le sort n’a pas été tendre avec nos représentantes dans le tableau féminin avec des anciennes gagnantes de Grand Chelem au menu.



Elise Mertens n’a pas vraiment été protégée par son statut de tête de série puisqu’elle a hérité de Garbine Muguruza, ex-N.1 mondiale et lauréate de deux grands chelems. Si elle parvient à se débarrasser de la finaliste 2020 du tournoi, Elise Mertens devrait avoir un deuxième tour plus aisé, mais, dès le troisième tour, elle pourrait retrouver sur sa route la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e tête de série).



Alison Van Uytvanck n’est pas beaucoup mieux lotie. Elle va défier Petra Kvitova, trois majeurs au compteur. Maryna Zanevska (WTA 87) et Ysaline Bonaventure (WTA 92) vont jouer contre des têtes de série à savoir Veronika Kudermetova (WTA 9) et Ekatarina Alexandrova (WTA 20).



David Goffin va affronter le qualifié Français Laurent Lokoli (ATP 176). Mais en cas de victoire, c’est l’Allemand Alexander Zverev (ATP 13) qui se dresserait sur sa route. Pour son premier Australian Open, Zizou Bergs (ATP 131) sera opposé, lui, au Serbe Laslo Djere (ATP 70). Sorti des qualifications, le joueur de Lommel pourrait ensuite jouer face à Grigor Dimitrov.