Australian Open – David Goffin : "Je joue de mieux en mieux, on verra où cela me mènera dans ce tournoi"

En fin de saison dernière, vous aviez fait vos calculs, et vous aviez constaté qu’il y avait une bonne dizaine de matches que vous auriez pu, ou dû, gagner en 2022, mais que vous aviez perdus. Ce sera l’un de vos défis, en 2023, gagner les matches que vous semblez avoir bien en main ?

Oui, et cela passe par la stabilité et la constance dans mon jeu, tout au long de l'année. J’avais connu une saison en dents de scie, et cela se voyait dans mes matches. Certains m’avaient échappé, j’avais donné des sets, et je m’étais retrouvé dans des situations difficiles, avec une défaite au bout. Dans des fins de sets, cela s’est pratiquement joué à pile ou face, alors que je n’aurais pas dû me retrouver là, et que j’aurais pu finir les matches, avec une meilleure gestion, plus de calme et de sérénité. Cela n’aurait pas dû arriver. Pour corriger cela, je dois continuer à bosser sur mes points forts à l’entraînement, sur ma solidité, ma régularité. J’ai besoin de travailler à haute intensité, de travailler ma solidité du fond. Avoir des matches, cela peut aussi faire du bien. Avec quelques victoires, cela revient. En retrouvant ma confiance à l’entraînement et en matches, je vais être beaucoup plus serein, beaucoup mieux me sentir sur une plus longue période. Et on verra ce que cela donnera au bout d’un an.

Vous sortez d’un match un peu bizarre, contre Richard Gasquet (une défaite 1/6-6/1-6/1). En retenez-vous du positif, ou êtes-vous inquiet ?

Non, il n’y a pas du tout d’inquiétude. C’était une semaine un peu difficile, à Auckland. Il y a eu de la pluie tous les jours, donc des matches en indoor. On n’arrivait pas bien à s’entraîner. J’avais réussi un super-set, pour commencer le match contre Richard. Et lui, il jouait trop l’échange, ce qui était assez confortable pour moi. Et puis, il s’est mis à prendre la balle beaucoup plus tôt, et à lâcher tous ses coups. Finalement, le score ne reflète pas vraiment la rencontre, mais c’est vrai qu’il a commencé à mieux jouer que moi. Il était vraiment bien dans ses frappes. Et il est bien plus dangereux quand il est agressif comme cela. Il a fini par gagner le tournoi, et on a vu qu’il avait encore un très beau tennis dans sa raquette.