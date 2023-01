Australian Open : Daniil Medvedev ne perd que trois jeux contre Marcos Giron

Le Russe Daniil Medvedev, 8e mondial, a lancé lundi son Open d’Australie par une victoire expéditive 6-0, 6-1, 6-2 contre l’Américain Marcos Giron (56e) sur le court Rod Laver, quitté dans le plus grand désarroi l’an dernier à l’issue de la finale perdue face à Rafael Nadal.

"Je suis très content de ce match. Marcos est un adversaire très difficile à jouer et le battre sur ce score en tournoi du Grand Chelem, ce n’est pas rien", a déclaré Medvedev après avoir aplati son adversaire en 1h36 avec ses grandes gifles en coup droit et au service (29 coups gagnants et 9 aces).

Sous le coup de la déception après sa seconde finale d’affilée perdue à Melbourne, Medvedev avait affirmé l’année dernière, de façon assez énigmatique, que "le petit garçon avait cessé de rêver". Lundi, c’est lui qui n’a pas laissé la moindre chance à son adversaire de rêver à une victoire.

"J’ai de bons souvenirs de l’année dernière, mais j’en veux de meilleurs cette année", a prévenu le Russe qui fêtera ses 27 ans le 11 février, moins de deux semaines après le dénouement du Majeur australien.

Au prochain tour, le vainqueur de l’US Open 2021, qui était devenu N.1 mondial pour la première fois en février 2022, affrontera le vétéran australien John Millman (140e, à 33 ans).