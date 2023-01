Australian Open : Alison Van Uytvanck éliminée d’entrée à Melbourne

Alison Van Uytvanck s’est inclinée au 1er tour de l’Open d’Australie de tennis. Dans la nuit de dimanche à lundi, à l’occasion de la première journée du premier Grand Chelem de la saison, la joueuse belge (WTA 68) a été battue par la Tchèque Petra Kvitova (WTA 15).

Après une première manche disputée, Petra Kvitova (finaliste de l’Open d’Australie en 2019 et double gagnante à Wimbledon en 2011 et 2014) a pris l’ascendant dans la seconde pour s’imposer sur le score de 7/6 et 6/2 (1h33 de match).

Alison Van Uytvanck était la seule joueuse belge engagée ce lundi sur les courts australiens. Dans la nuit de lundi et mardi, Ysaline Bonaventure, Elise Mertens, Maryna Zanevska, Zizou Bergs et David Goffin disputeront leur match du 1er tour.