Australian Open : Alison Van Uytvanck éliminée au deuxième tour après un beau combat

L’Australian Open est terminé pour notre compatriote Alison Van Uytvanck. Après le forfait de Maryna Zanevska, Van Uytvanck (55e mondiale) s’est inclinée au terme d’une belle bataille de 2h15 contre la Chinoise Qiang Wang (110e mondiale) 2-6, 7-6, 6-3.

La Belge est passée à deux petits points de la victoire dans la deuxième manche avant de devoir s’incliner dans la troisième manche. Après un premier set solide, les deux suivants se sont avérés fort décousus avec de nombreux breaks. Une défaite frustrante, donc, pour Alison Van Uytvanck. "C'est mieux de jouer un long match et de perdre comme cela, que de rentrer à la maison après une défaite 6/2-6/1. C'est un peu moins dur quand on reste sur le terrain pendant plus de deux heures, qu'on livre une bataille, et qu'on a des occasions de l'emporter. Je préfère ça. Mais cela reste frustrant de ne pas être capable de jouer un troisième tour à Melbourne".

Il ne reste plus qu’Elise Mertens à Melbourne pour représenter nos couleurs en simple !