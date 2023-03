Austin Butler raconte son incroyable audition d'une durée de 12 heures avec Tarantino

L’acteur Austin Butler, actuellement sous les feux des projecteurs pour son rôle d’Elvis Presley dans le biopic consacré au King, n’est pas un débutant. En 2019 il était à l’affiche du film "Once Upon a Time… in Hollywood" de Quentin Tarantino et donnait la réplique à des méga stars telles que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Il y incarne le meurtrier Charles "Tex" Watson, impliqué notamment dans le meurtre de Sharon Tate, l’épouse de Roman Polanski, aux côtés de Charles Manson.

Dans une interview pour Variety, le comédien se souvient de l’improbable audition de douze heures avec Quentin Tarantino pour décrocher ce rôle : "Quentin est arrivé et la plupart des auditions durent 10 minutes si vous avez de la chance. Moi je suis resté de 9h du matin à 21h. Il [Quentin Tarantino] n’enregistre pas les auditions, il travaille vraiment avec vous et vous regarde. C’est la même chose sur le plateau, il ne regarde pas à travers un moniteur." Cette audition à rallonge a bouleversé le planning d’Austin Butler mais le jeu en valait la chandelle : "J’avais deux autres rendez-vous ce jour-là et comme je n’avais pas mon téléphone, mon agent était inquiet. Mais à la fin de la journée, Quentin m’a dit que j’avais le rôle et m’a pris dans les bras."

Véritable accomplissement pour Austin Butler qui tout petit déjà rêvait de travailler avec Quentin Tarantino, n’hésitant pas à imprimer le scénario de "Pulp Fiction" pour le relire avant d’aller à ses cours de théâtre quand il était enfant.