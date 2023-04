Aurores boréales vues de l'espace : un phénomène spectaculaire capturé par la NASA

C'est surement le spectacle le plus impressionnant que l'on puisse admirer, même pour ceux qui ont la chance de l'observer depuis l'espace ! Et c’est précisément depuis la Station Spatiale Internationale (ISS) que les astronautes peuvent contempler les aurores boréales d'une perspective unique, à des altitudes beaucoup plus élevées (400 Km) que celles des observateurs terrestres.

Cette vidéo capturée le 31 mars dernier est l'un des exemples les plus frappants de la façon dont les astronautes voient notre planète depuis l'espace. C’est le sud-est de l'Amérique du Nord qui est ciblé ici, révélant les lumières brillantes des villes du Midwest des États-Unis.