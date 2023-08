Aurore Morisse : " J'ai un homme qui m'a mis la main dessus"

Aurore Morisse est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

L'acheteuse d'Affaire Conclue raconte avoir enfreint la loi pendant le covid : "Pendant le covid, les restaurants et bars étaient fermés. En tant que femme, c'est très compliqué de trouver des toilettes quand tout est fermé. J'ai fait une infraction en faisant pipi entre deux voitures. Cela reste un secret et une gène, les hommes ne se gênent pas donc j'ai découvert un nouveau plaisir."

Aurore Morisse déclare avoir été victime de violences conjugales : "Pour éviter que cette personne ait un casier judiciaire plus important, je n'ai rien dit et j'ai été voir un médecin plutôt que de porter plainte. J'ai fait constater que j'avais le nez cassé et des côtes cassées. J'ai un homme qui m'a mis la main dessus une fois, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Si je portais plainte, ce garçon aurait une carrière foutue. J'en ai parlé autour de moi, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Je n'ai pas envie d'être une victime, cela arrive à tout le monde, la meilleure chose à faire est de partir même si c'est difficile."

Celle qui a une galerie d'art à Liège déclare ne pas avoir de grandes envies concernant la télévision : "J'adore faire des interviews mais je ne sais pas si je prendrais mon pied à animer une émission. La télévision n'est pas ce que je préfère. J'aime parler avec des vendeurs et voir des objets, je ne suis pas timide mais j'aime vivre ma petite vie tranquille."

