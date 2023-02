"Aurore": Agnès Jaoui dans une ode aux femmes de 50 ans

Pour le rôle principal de cette belle et forte femme qui ne se laisse jamais abattre, Blandine Lenoir voulait "une comédienne qui assume son âge et en possède les atouts": elle a tout de suite pensé à Agnès Jaoui, 52 ans, très juste dans son interprétation. Pascale Arbillot, 47 ans, tient pour sa part le joli rôle de Mano, la meilleure amie d'Aurore, qui apporte une dose de fraîcheur et d'espièglerie bienvenues.

Si la tranche de vie qui est proposée est somme toute classique (un amour retrouvé, une naissance, un enfant qui s'émancipe), le film se démarque par la véracité de ses scènes, piquantes d'humour.

Il permet aussi d'envisager autrement la vie des femmes après 50 ans, à travers des moments touchants, comme lorsque Aurore finit par travailler dans une maison de retraite solidaire féminine. On y voit des femmes entre 60 et 90 ans s'épanouir, profiter de la vie, rire et écouter avec approbation les paroles de l'anthropologue féministe Françoise Héritier, qui s'intègrent parfaitement dans le film et lui donnent une dimension plus philosophique et engagée.

Cette maison de retraite utopique, moderne et féministe est dirigée par Thérèse, superbe petit rôle, sans doute le plus surprenant du film. Comme pour d'autres personnages, Blandine Lenoir l'a attribué à une comédienne non professionnelle, Iro Bardis (décédée depuis, fin 2016): sa voix extraordinaire et sa stature offrent un charisme sans égal à ce surprenant personnage. Et, comme tout le film, donne envie d'aimer à 70 ans.

