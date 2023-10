Aurian a bravé deux fois le cercle polaire arctique : "Je pense qu’on sort grandi de ce genre d’expérience"

Aurian n’a pas froid aux yeux. D’ailleurs, il n’a pas froid tout court. L’aventure en terres polaires, il adore ça. Parmi ses nombreux voyages, le jeune homme de 26 ans est déjà parti deux fois au Svalbard, cette grande île du Cercle Polaire Arctique, au nord de la Norvège. C’est son coloc, Gaël qui l’a initié. Aurian le considère un peu comme son grand frère : "Il a 10 ans de plus que moi, c’est lui qui m’a ouvert les portes du milieu polaire. C’est un passionné qui est amoureux des grands paysages."

Lors de leur première expédition en 2022, les deux amis ont été pris dans une terrible tempête qui aurait pu très mal se terminer. Ils ont été secourus, mais ont dû rebrousser chemin avec un goût de trop peu. "Je n’avais jamais vécu quelque chose d’aussi grave, mais j’ai tout de suite eu envie de repartir", se souvient Aurian. Avec Gaël, ils ont décidé de retenter l’aventure au printemps 2023 en étant mieux préparés et entourés. "On a contacté Alain Hubert et la Fondation polaire internationale. On s’est également fait aider par Emmanuel Poudelet de l’association internationale des guides polaires."

Grâce à un crowdfunding, les deux jeunes hommes ont pu créer leur projet "80 degrés Nord- L’expédition". Il s’agit d’un film documentaire dans lequel ils parlent de leur aventure, mais aussi de l’impact du réchauffement climatique au nord du globe. "Le Svalbard se réchauffe 7 fois plus vite que le reste de la planète", explique Aurian qui l’a constaté de ses propres yeux lors de sa deuxième expédition. Avec Gaël, ils ont dû modifier leur itinéraire car il n’y avait pas de banquise, ce qui rendait les chemins impraticables.

Dans cette vidéo-témoignage, Aurian confie à VEWS les moments forts de ses aventures hors des sentiers battus. Il nous embarque au cœur de paysages à couper le souffle et partage ses leçons de vie en toute humilité, avec une certaine touche d’humour.