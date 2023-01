Aurélie Saada, ex-Brigitte, nous partage la chaleur tunisienne dans son nouvel album, "Bomboloni"

Ancienne membre des Brigitte, Aurélie Saada poursuit sa route avec son nouvel album Bomboloni, qu’elle nous présente dans le 8/9. Un album qui nous emmène en Tunisie, sur la terre de ses parents.

Sa voix, on la connaît. C’est l’une des voix du duo Brigitte, qui s’est séparé en 2021, après 13 ans de collaboration, 6 albums et son gros tube Battez-vous. Aujourd’hui, c’est en solo qu’Aurélie Saada continue le chemin, un chemin qui la conduit sur des sujets plus personnels, jusqu’à ses racines.

"Ça m’a permis d’écrire des choses encore plus intimes, puisque ce n’était plus pour Brigitte maintenant que j’écrivais mais juste pour moi, d’aller dans mes origines, dans mes souvenirs, pouvoir parler de ma famille, de ma mère…"

Dans cet album, elle parvient à transmettre son émotion, son amour pour la Tunisie, la chaleur du pays… et ses bomboloni, ces beignets importés d’Italie. "Il y a une grosse immigration d’Italiens en Tunisie, et les bomboloni sont devenus l’emblème national, le beignet traditionnel tunisien", explique Aurélie Saada.

C’est le goût du souvenir, de la joie, de la famille, du refuge.

Cet album, Aurélie Saada viendra également le présenter pour un concert sur la scène de l’Ancienne Belgique le 3 mars, dont vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site.