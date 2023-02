Aurélie Saada, chanteuse de Brigitte, présente son premier album solo

'Bomboloni' est un mot qui veut dire beignet en italien et en Tunisien. Un mot gourmand, joyeux, riche de souvenirs, qui évoque ses racines. Ce nouvel album est aussi intime que solaire. Il y est question de famille, de maternité mais aussi de résilience, d’amour et de rupture. C’est un disque orchestral, sur lequel les cordes et les cuivres viennent caresser les guitares et le piano.

Ce premier opus marque autant son retour sur le devant de la scène musicale française qu’un retour aux sources. Désormais c’est en son nom propre qu’elle poursuit sa route.

Dès la fin janvier 2023, entourée de ses cinq musiciens, Aurélie Saada, nous dévoilera une tournée gorgée de soleil et de caractère qui montre que dans le vivant, le vrai et l’organique, il y a quelque chose de précieux.

'Bomboloni' est sorti le 28 octobre chez Sony Music et disponible sur toutes les plateformes.