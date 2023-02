Aurel Zola pour The Dancer : "Nous préparons une finale riche en émotions"

"Les Brow’nies sont des personnes authentiques, ils ont une très belle âme, chacun avec sa personnalité unique. Ils ont cette force de transmettre de magnifiques émotions à travers leurs mouvements.

Elise est une petite fille très talentueuse. Ce qui m’a marqué chez elle, c’est sa grande maturité et sa très bonne technique ainsi que ses jolies lignes. Une grande carrière s’ouvrira à elle, c’est certain !

Quant aux Yuka, ce sont des jeunes filles incroyables ! Elles ont une telle rigueur, une telle maturité et une telle passion malgré leur jeune âge. Elles sont très très douées et maîtrisent en plus différents styles de danse."