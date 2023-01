Aurel Zola, coach dans "The Dancer" : "Chacun a son histoire à raconter à travers la danse"

Ce mardi dans The Dancer, nous assisterons à la dernière émission d’auditions. Dans cette phase, c’est le public qui sélectionne les danseurs et choisit d’ouvrir le miroir ou non. Une situation parfois décevante pour nos trois coachs Laurien Decibel, Agustin Galiana et Aurel Zola : "quand le miroir ne s’ouvre pas alors qu’il y a des artistes qui sont quand même de qualité, c’est très frustrant pour nous", explique ce dernier.

Par la suite, les coachs devront composer leurs équipes avec les candidats sélectionnés. Des candidats qui ont déjà partagé de fortes émotions sur leur premier passage :

Chacun a son histoire à raconter, de très belles histoires à travers la danse.

La quatrième audition de The Dancer est à suivre ce mardi 31 janvier à partir de 20h20 sur La Une.