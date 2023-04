Aurel annonce la “Saison Mandarines”, un nouvel EP sur le temps présent

Aurel, c’est un artiste vrai. Au fil de ces six titres, on perçoit une scission, une première partie plutôt axée sur la narration. Une seconde prenant une teinte plus produite, plus électro, et c’est d’ailleurs dans cette direction que le live partira. Désormais en duo sur scène accompagné de Leo Grosheitsch (PAON, Techno Thriller), il évolue maintenant en duo, avec une fin de set en apothéose. "J’en avais marre d’être seul sur scène, j’avais envie de retrouver cette sensation de partage en plus du public, comme celle que j’ai connu avec PAON ou Sonnfjord."

Il est trop pour le dire, mais on a presque l’impression que c’est dans cette direction que l’album ira. Plus pêchu, plus d’énergie. Sans doute plus de regard vers l’extérieur après avoir abordé son intimité.

Son nouveau live show et son nouvel EP sont à découvrir le 6 mai prochain aux Nuits Botanique, en première partie de Flavien Berger.

"Saison mandarines" s’écoute ici sur son channel YouTube.