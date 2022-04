AUREL a invité Veence Hanao sur son nouveau titre "Vingtvingt"

C’est une collaboration qu’on n’attendait pas mais qu’on a adoré découvrir " VingtVingt", le nouveau morceau d’Aurel avec le rappeur-slammeur Veence Hanao.

Quand Aurel et Veence Hanao décident de réunir leurs talents pour sortir un morceau ça donne un petit bijou doux amer de cinq minutes trente intitulé "VingtVingt". Comme son titre l’indique, le chanteur et le rappeur reviennent sur cette drôle d’année 2020 qui nous a apporté une pandémie, un double confinement et qui, on ne va pas se mentir, nous a un peu fait perdre foi en l’humanité et en l’avenir.

C’est chaud, c’est chaud de garder la tête hors de l’eau. C’est chaud, c’est chaud. Ce que je leur donne n’est pas un cadeau. Pourvu qu’elles aiment les chants des oiseaux, j’te jure c’est beau ! C’est simple et ça donne envie de construire des radeaux.

Même quand tout part en vrille, il y a moyen de trouver un peu de lumière et d’espoir dans ce monde de brutes. C’est au fond ce que veulent nous dire Aurel et Veence Hanao sur "VingtVingt". Le titre ultra chaud déverse sur nous une vague d’optimisme. Comme un petit bonbon qui nous aiderait à faire passer la pilule.

Fun fact : sur ses réseaux sociaux, lors de la sortie du titre, Veence Hanao a partagé un message de félicitations que sa mère lui a envoyé. Celle-ci le félicitait pour son nouveau morceau avec Oreslan… Mais il s’agit bien du chanteur belge Aurel ! Une petite erreur très mignonne qui aura bien fait rire les deux artistes (et nous aussi) !

Deux concerts à signaler pour Aurel prochainement :

Le 07.06.22 au Cirque Royal avec Feu Chatterton

Le 02.12.22 à la Maison de la Culture de Tournai avec Terrenoire

Le premier EP d’Aurel "Ah ouais", sortait en juin 2021. Retrouvez ici une interview à ce sujet.