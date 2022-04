Aurait-on trouvé la plus vieille galaxie de l’Univers ?

Les astronomes ont découvert ce qui pourrait être la galaxie la plus ancienne et la plus lointaine jamais observée par l’humain.

HD1 (un nom fort simple) serait née un peu plus de 300 millions d’années après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années. Dans un article publié dans Astrophysical Journal, les scientifiques expliquent que la galaxie a probablement créé des étoiles à un rythme jamais vu (une centaine par an) et qu’elle aurait abrité le premier trou noir supermassif de l’Univers.

Pour faire ces observations (qui doivent encore être confirmées par d’autres sources), les chercheurs ont utilisé les données des télescopes d’Hawaï et du Chili et du télescope spatial Spitzer en orbite. Ils espèrent obtenir encore plus de données en utilisant le télescope spatial James Webb, qui devrait bientôt être opérationnel.

"Les informations d’observation sur HD1 sont limitées et d’autres propriétés physiques restent un mystère, notamment sa forme, sa masse totale et sa métallicité", a déclaré à SciTechDaily l’astrophysicien de l’Université de Tokyo Yuichi Harikane, auteur principal de la recherche.