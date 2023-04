Aurait-on enfin percé les secrets du calendrier maya ?

Souvenez-vous, en 2012, la fin du monde était proche. C’est du moins ce que certains en avaient déduit en "analysant" le calendrier maya, et c’est ce que beaucoup de théories sur internet (et de films hollywoodiens) ont voulu nous faire croire. Force est de constater que 11 ans plus tard, nous sommes toujours là. Les Mayas se seraient-ils trompés ?

Cette apocalypse manquée est surtout le fruit d’une longue incompréhension, par les spécialistes, du système calendaire maya. Il faut dire que le calendrier du peuple précolombien est très complexe. Car les Mayas, comme d’autres peuples de Mésoamérique, utilisaient en réalité plusieurs calendriers en même temps. Un calendrier sacré, le Tzolk’in, comptait 260 jours et servait aux rites religieux. Le Haab' était lui très similaire à notre calendrier, car il comptait 365 jours et se basait également sur la révolution de la terre autour du soleil.