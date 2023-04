Aura-t-on bientôt des voitures électriques à 25.000 euros ?

S’il y a une règle qui se vérifie toujours dans l’histoire, c’est qu’il ne faut jamais, jamais désespérer du capitalisme pour la simple raison que le capitalisme n’est pas du tout une idéologie, mais souvent une manière de répondre aux besoins des consommateurs qui parfois crée artificiellement ses besoins. Prenons le cas des voitures électriques. Aujourd’hui, c’est vrai qu’elles sont largement réservées à une clientèle aisée, soucieuse certes de la planète, mais qui a tout de même les moyens de se payer une voiture dont le prix d’achat souvent démarre à 40.000 €. Le résultat aujourd’hui, c’est que la voiture est devenue un produit de luxe, en tout cas pour une bonne partie de la population.

Un sondage en France a récemment montré que 68% de la population n’était pas prête à mettre plus de 30.000 € dans leur prochaine voiture et qu’elle soit d’ailleurs électrique ou thermique d’ailleurs, peu importe. Cela rejoint aussi le même constat en Belgique puisque 90% des voitures électriques sont vendues comme voitures de société qui ne sont donc pas détenues par des particuliers. Et c’est là où j’en viens justement à l’agilité légendaire historique du capitalisme. Les constructeurs automobiles ont bien compris que l’argent se trouve dans le volume, mais à condition d’offrir un prix décent à la population qui aura donc toujours besoin de mobilité et donc coût surcoût. Plusieurs constructeurs, récemment, dont plusieurs constructeurs automobiles européens, ont annoncé qu’ils seraient prêts, les uns parlent de 2024, les autres 2025, à nous proposer donc des voitures électriques autour de 25.000 €. Une promesse alléchante. Comment y arriver ?