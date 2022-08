Aujourd’hui, un animal de compagnie est de trop dans le budget ?

Le débat se termine à Blegny avec David : "Je pense que les animaux sont de trop pour les personnes qui n’ont plus de budget à leur accorder. On doit adopter en toute âme et conscience. Il y a 6 ans, j’ai adopté un chien et nous assumons financièrement car nous avions fait le choix de l’adopter en âme et conscience. Si on ne sait pas gérer, il ne faut pas adopter."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.