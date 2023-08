"Aujourd’hui, la sclérose en plaques est une maladie qui se soigne"

La fatigue qui induit que de longues périodes d’absence au travail n’est pas inéluctable selon le neurologue : "Certains patients mènent une vie tout à fait normale. Chez d’autres c’est un symptôme important et entre ces deux extrêmes, vous avez toutes les variations possibles. Les patients sont souvent plus motivés à conserver leur travail. La prise en charge non médicamenteuse nécessite une approche pluridisciplinaire et doit être adaptée à chaque individu afin qu’il reste au maximum intégré socialement".

Comme l’indique, Dominique Dive, chef de clinique et neurologue au CHU de Liège : "Nous utilisons de façon beaucoup précoce qu’auparavant une panoplie de médicaments qui agissent sur l’immunité. Dans un futur plus ou moins proche, nous aurons une nouvelle famille de médicaments PTK inhibiteurs qui a une action sur une inflammation plus insidieuse non visible en IRM. Elle pourrait avoir une action lors de la phase progressive de la maladie. Les premiers résultats devraient tomber début de l’année prochaine".

Le Pr Dive conclut : "Le monde associatif et la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques apportent un soutien social et permettent de fournir des informations de qualité sur lesquelles les patients peuvent se reposer et avoir confiance".

