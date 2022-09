"Aujourd'hui je leur apprends à se servir d'un clavier": des formations pour combler ses lacunes informatiques

Pour mettre en place ces formations, le Forem a installé des "Smart corners". Des pièces munies d’une installation informatique de qualité, comprenant notamment des tablettes et une TV, pour montrer qu’avec très peu d’appareils, on peut déjà faire énormément de choses. "Nous avons choisi de mettre en place des tablettes parce que la plupart des personnes qui viennent se mettre à niveau ont déjà un smartphone. La tablette est ce qui s’en approche le plus et ça permet de partir sur des bases déjà acquises." annonce Anne-Catherine, avant de continuer. "La télévision sert à montrer que, très facilement, on peut faire basculer ce que l’on voit sur la tablette sur la TV, on peut faire pas mal de choses avec très peu de machines."

Actuellement, le Forem a installé 17 "Smart corners" en Wallonie. Ce nombre est destiné à augmenter. L’entreprise espère en compter 31 d’ici 2023.