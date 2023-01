"Aujourd’hui, j’ai décidé que je ne boirais pas le premier verre"

Moi, alcoolique ? Jamais de la vie !

Chacun son histoire, ses déboires, et soudain son déclic. "Quand ma fille m’a annoncé qu’elle allait avoir un enfant", se souvient Josiane. "Je me suis dit qu’elle ne me laisserait pas la garde du bébé, je me suis imaginé tomber dans les escaliers…" Pour Thierry, c’est la sentence des médecins qui est tombée. Boire ou mourir, il fallait choisir. "Et même ce choix-là n’a pas été évident", reconnaît-il. Nikkou gardera toujours en tête le geste de son fils. Un seul geste, las, qui lui montrait la bouteille. Ça tient à pas grand chose, les déclics, parfois. "C’était il y a 27 ans". Aucun d’entre eux n’a poussé la porte des "A.A." dans la joie et l’allégresse. C’était plutôt la tête pleine de questions, de peurs. "Je ne me voyais pas… comme 'ça'. Pour moi, être alcoolique, c’était être un pochtron, sur le trottoir. Totalement désinhibé. C’était pas moi !", explique Marie. Un peu à reculons, elle ira tout de même, à cette première réunion. Elle sera frappée, comme les autres, d’y voir des gens "heureux", capables de parler de leurs problèmes, ou d’autre chose. De la vie, tout simplement, avec ses bons et ses moins bons côtés. "Même les moments de joie peuvent nous rapprocher de la bouteille", précise Michael.